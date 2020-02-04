Импичмент Трампа: защита президента выступила с заключительным словом в Сенате США

Адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне призвал сенаторов как от Республиканской партии, так и демократов не голосовать за импичмент Трампа.

Команда адвокатов президента США Дональда Трампа завершила свое выступление в заключительных прениях в Сенате по процессу импичмента.

Как сообщает CNN, свою речь в судебных дебатах защита Трампа завершила призывом к его оправданию.

Адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне призвал сенаторов как от Республиканской партии, так и демократов не голосовать за импичмент Трампа.

«Вы защитите Конституцию. Вы защитите верховенство закона, если отклоните статьи [импичмента]», — заявил он.

Ожидается, что итоговое голосование по статьям обвинения Трампа состоится 5 февраля. Вероятнее всего, Трамп будет оправдан: для признания его виновным и отрешения от должности требуется не менее 62 голосов.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года в США началось расследование касательно возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении, которое президент США, по его данным, оказывал на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.

Обвинения строятся на факте замораживания военной помощи Украине летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева вести расследование деятельности сына Байдена в Украине.

Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы, связанные с расследованием.

Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил никаких законов.