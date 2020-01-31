Brexit: лидеры Евросоюза призвали к новому партнерства с Великобританией

Президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Европарламента Давид Сассоли и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвали работать над новыми отношениями Евросоюза с Великобританией.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Европарламента Давид Сассоли и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Ursula von der Leyen) обнародовали в пятницу, 31 января, совместный открытое письмо по случаю выхода Великобритании из состава Европейского Союза, что произойдет в этот день в полночь по центральноевропейскому времени.

Об этом пишет DW.

"Для нас, глав трех основных институтов ЕС, как и для многих людей, этот день неизбежно будет отмечен размышлениями и смешанными эмоциями", - заявили лидеры Евросоюза. "Эти эмоции свидетельствуют о привязанности, которую мы испытываем к Соединенному Королевству, чувство, что выходит за пределы принадлежности к нашему союзу. Мы всегда глубоко сожалели о решении Соединенного Королевства покинуть союз, но мы всегда его уважали. Соглашение, к которому мы пришли, справедливое для обеих сторон и гарантирует, что для миллионов граждан ЕС и Великобритании, как и ранее, будет обеспечена защита их прав там, где они решили жить", - говорится в письме.

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В то же время авторы призывают смотреть в будущее и устанавливать новое партнерство на долгую перспективу. "Вместе наши три института сделают все, что в их возможностях, чтобы это партнерство стало успехом", - подчеркнули Мишель, Сассоли и фон дер Ляен. При этом они напомнили об условиях ЕС по налаживанию нового сотрудничества: свободное передвижение людей, капиталов, товаров и услуг, уровне подходы к охране окружающей среды, труда, налогообложения и государственной помощи.

Хотя Великобритания перестанет быть членом ЕС, она останется частью Европы, отмечается в письме. "Наша общая география и история, а также связи, которые установились в стольких отраслях, неизбежно объединяют нас и делают нас естественными союзниками. Осуществляя общие замыслы и разделяя взаимные интересы, мы продолжим сотрудничать в сферах международной политики, безопасности и обороны. Но мы будем делать это по-разному", - заявили руководители Евросоюза.

Они отметили, что члены Евросоюза будут продолжать объединять усилия и строить совместное будущее. По их оценке, в эпоху конкуренции великих держав и бурной геополитики "ни одна страна не может сама сдержать волну изменения климата, найти решение для цифрового будущего или иметь сильный голос во все более шумной какофонии в мире". "Но Европейский Союз сможет", - уверены главы европейских институтов.