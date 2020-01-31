Brexit - done: сегодня Великобритания выйдет из Евросоюза

С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период, на который Британия останется как в таможенном союзе ЕС, так и в едином рынке.

В полночь в пятницу, 31 января, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии официально выйдет из состава Европейского Союза, став первой страной, которая выйдет из блока с момента его основания.

Сначала Совет ЕС принял решение о завершении заключения соглашения о выходе Британии из Евросоюза. 24 января руководители ЕС и Великобритании подписали это соглашение, а Европарламент 29 января большинством голосов ратифицировал его.

Соглашение обеспечивает упорядоченный выход Британии из ЕС. Оно касается прав граждан, финансового регулирования, переходного периода, а также других вопросов.

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С вступлением в силу соглашения начнется переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период введен для того, чтобы дать больше времени гражданам и бизнесу адаптироваться к новым условиям после выхода Британии из ЕС.

"Во время переходного периода Соединенное Королевство продолжит применять законодательство ЕС, но не будет представлено в институтах ЕС. Переходный период может быть продлен на один или два года, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Британией начнутся сразу после Brexit.

Премьер-министр Борис Джонсон сегодня вечером выступит с обращением к нации, в котором заявит о "рассвете новой эры".

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"Самое главное сказать сегодня вечером - это не конец, а начало. Это момент настоящего национального обновления и перемен", - сказал Джонсон накануне.

На Парламентской площади в Лондоне сторонники Brexit отпразднуют завершение долгожданной процедуры выхода.

Британский флаг в здании Европейского совета в Брюсселе будет спущен в 19:00 в пятницу, и будет перенесен к флагам стран, не являющимися членами ЕС.

Напомним, Brexit был запланирован на 31 марта 2019 года, но его неоднократно откладывали из-за того, что британские депутаты отвергали предварительное соглашение о выходе, достигнутое между ЕС и бывшим премьером Терезой Мэй.