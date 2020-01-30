В Москве самолет экстренно приземлился из-за угрозы теракта: пассажирка угрожает взорвать себя – СМИ (фото)

На борту самолёта находятся 195 человек.

В московском аэропорту «Домодедово» экстренно приземлился пассажирский лайнер AirBus A-321 авиакомпании S7 в связи с тем, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя.

Читайте такжеВ России самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбеОб этом говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Отмечается, что на борту самолёта находятся 195 человек. Самолет летел из Симферополя в Москву.

«Сейчас лайнер буксируют на стоянку. Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево, из-за технических проблем с механизмом закрылок.