В Москве самолет экстренно приземлился из-за угрозы теракта: пассажирка угрожает взорвать себя – СМИ (фото)
14:21, 30 января 2020Мир
539 0
На борту самолёта находятся 195 человек.
Лайнер буксируют на стоянку / baza
В московском аэропорту «Домодедово» экстренно приземлился пассажирский лайнер AirBus A-321 авиакомпании S7 в связи с тем, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя.
Читайте такжеВ России самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбеОб этом говорится в сообщении Telegram-канала Baza.
Отмечается, что на борту самолёта находятся 195 человек. Самолет летел из Симферополя в Москву.
«Сейчас лайнер буксируют на стоянку. Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров», – говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, как пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево, из-за технических проблем с механизмом закрылок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter