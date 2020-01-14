Франция выдвинула Ниццу на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Кандидатуру Ниццы рассмотрит Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своей сессии в июле 2021 года.

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр культуры Франк Риестер объявили о выдвижении кандидатуры столицы туризма Ривьеры – Ниццы – на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Именно в Ницце в конце XVIII столетия появился новый тип городского планирования, направленный на превращение города в зимний, а затем и в летний курорт. В этом исключительном месте между морем и горами вокруг уже существовавшего городского ядра сформировался новый город-космополит, развитие которого в период между 1760 и 1960 годами определялось его функцией курорта", - говорится в совместном коммюнике министерств, пишет ZN.UA.

Читайте такжеЮНЕСКО назвала Рио-де-Жанейро мировой столицей архитектуры 2020 года

"Со второй половины XIX века международный успех Ниццы вдохновил обустройство подобных объектов вдоль побережья в местах, имеющих сопоставимые характеристики рельефа и климата. Городские масштабы и разнообразие наследия сделали Ниццу эталоном городов Ривьеры".

"Кандидатура Ниццы, столицы туризма Ривьеры, подчеркивает развитие французских культурных, исторических и туристических объектов. Включение Ниццы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО усилит привлекательность и культурное влияние всех французских регионов", - отметил Ле Дриан.

"Кандидатура Ниццы, которую мы будем продвигать в этом году, по-настоящему уникальна. Речь идет о признании ценности культурного наследия определенного типа градостроительства, не имеющего себе аналогов: космополитического и ориентированного на отдых. То, что складывалось в Ницце с конца XVIII века, определило важную часть нашей современности", - добавил Риестер.

Кандидатуру Ниццы рассмотрит Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своей сессии в июле 2021 года.