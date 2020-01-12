В Иране второй день подряд продолжаются антиправительственные акции протеста из-за сбитого украинского самолета

Накануне полиция Ирана разогнала участников аналогичных выступлений, применив против них слезоточивый газ.

В Иране второй день подряд продолжаются организованные студентами антиправительственные акции протеста, которые начались после признания Тегераном сбития самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство новостей dpa, по информации иранских СМИ, в воскресенье, 12 января, антиправительственные выступления молодежи состоялись вблизи как минимум двух университетов.

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К демонстрациям присоединились сотни участников. В рамках митингов прошли траурные мероприятия в связи с гибелью 176 пассажиров и членов экипажа лайнера авиакомпании МАУ.

Сегодняшние акции состоялись несмотря на то, что накануне полиция Ирана разогнала участников аналогичных выступлений, применив против них слезоточивый газ.

Между тем к иранскому руководству обратился президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В своей заметке в социальной сети Twitter, Трамп призвал лидеров Ирана «не убивать протестующих». Кроме того, он требует от иранского правительства не выключать интернет и позволить иностранным журналистам освещать события в стране.

В то же время министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в стране Роберта Макера из-за его участия «в нелегальной демонстрации» накануне. В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что британский диппредставитель нарушил таким образом дипломатические нормы.

В переданной МИД Ирана британскому послу ноте подчеркивалось, что участие в акциях протеста не имеет ничего общего с его функциями как дипломатического представителя своей страны, сообщают иранские государственные СМИ.