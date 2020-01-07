Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 40 человек, похороны отложили

Еще 213 человек, присутствовавших на церемонии прощания с иранским генералом, пострадали.

По меньшей мере 40 человек погибли в давке, возникшей во время церемонии похорон иранского генерала Касема Сулеймани в его родном городе Керман.

Об этом сообщает местное агентство Fars со ссылкой на главу Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

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По его словам, еще 213 человек, присутствовавших на церемонии, получили ранения.

Отмечается, что из-за большого количества участников прощальной церемонии похороны Сулеймани решили перенести. Точное время объявят позже.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Как сообщал УНИАН, в Багдаде в ночь на 3 января в результате авиаудара США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон объяснил это американцам угрозой, которую представлял Сулеймани. Тегеран пообещал ответить США на убийство.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ударить по 52 объектам Ирана в случае нападения на американцев. Иран же объявил, что больше не считает себя обязанным в полной мере соблюдать Общий всеобъемлющий план действий.