В горах Италии альпинисты погибли, поскользнувшись на льду

Альпинисты поднимались на вершину горы.

В Италии во время покорения вершин погибли двое альпинистов.

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Как сообщает ТСН, трагедия произошла в Апеннинских горах в центральном регионе Абруцци. Трое мужчин пытались подняться на вершину в почти 3 тыс. м. Вдруг двое из них на ледяном снегу поскользнулись и сорвались в долину, спасти их не удалось.

Накануне на Рождество в этом же регионе погиб еще один альпинист.