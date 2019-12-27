В горах Италии альпинисты погибли, поскользнувшись на льду
09:55, 27 декабря 2019Мир
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Альпинисты поднимались на вершину горы.
Иллюстрация \ REUTERS
В Италии во время покорения вершин погибли двое альпинистов.
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Как сообщает ТСН, трагедия произошла в Апеннинских горах в центральном регионе Абруцци. Трое мужчин пытались подняться на вершину в почти 3 тыс. м. Вдруг двое из них на ледяном снегу поскользнулись и сорвались в долину, спасти их не удалось.
Накануне на Рождество в этом же регионе погиб еще один альпинист.
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