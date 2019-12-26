Вице-президент Еврокомиссии написал "любовное послание" Британии

31 января, более чем через три года после референдума, Британия покинет ЕС по условиям так называемого "упорядоченного" Brexit.

Заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс написал "любовное письмо" Британии, в котором отметил, что выход страны из ЕС разбивает ему сердце.

Как сообщает "Европейская правда", письмо опубликовало издание The Guardian.

Тиммерманс говорит, что впервые полюбил Великобританию и ее характер, когда учился в британской школе Святого Георгия в Риме.

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"Сейчас я знаю тебя. И я люблю тебя. За то, кем ты есть, и что ты мне дала. Я как старый любовник", - пишет вице-президент Европейской комиссии.

"Я знаю твои сильные и слабые стороны. Я знаю, что ты можешь быть щедрой, но и скупой. Я знаю, что ты веришь в свою уникальность и непохожесть. Конечно, во многом это так и есть, но меньше, чем ты думаешь", - добавляет он.

Тиммерманс отмечает, что все европейские нации уникальны, а различия между ними является источником восхищения, удивления, непонимания, насмешки, карикатур и, конечно же, любви.

Он пишет, что сожалеет о разрыве отношений с Лондоном и считает, что решение бывшего премьера Дэвида Кэмерона о проведении референдума в 2016 году было ненужным.

"В ходе этого процесса тебе и всем нам был нанесен такой большой ненужный ущерб. И я боюсь, он будет еще больше", - пишет вице-президент ЕК, отмечая, что Британию всегда радушно примут обратно, если она решит вернуться.

Как сообщал УНИАН, 31 января, более чем через три года после референдума, Британия покинет ЕС по условиям так называемого "упорядоченного" Brexit.

После 31 января между Британией и Евросоюзом начнутся переговоры о будущих торговых отношениях.