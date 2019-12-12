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В РФ разбился вертолет Ми-28: СМИ сообщили о гибели офицеров полка, атаковавшего украинские корабли возле Керчи

08:48, 12 декабря 2019
Мир
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В России потерпел крушение вертолет Ми-28 / фото: wikipedia.org

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Отмечается, что в Минобороны РФ подтвердили факт аварии и гибели военнослужащих.

Согласно официальной информации, авария произошла около 23:00 в среду, 11 декабря, в сложных метеорологических условиях в районе аэродрома Кореновськ.

В российском оборонном ведомстве заверили, что Ми-28 совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта, и на земле разрушений нет.

Как сообщает Telegram-канал "112", на борту находились заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке Александр Склянкин и второй пилот – командир эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.

По данным сообщества InformNapalm, вертолеты Ка-28 55-го полка атаковали украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе и акватории Черного моря осенью прошлого года.

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Теги: #Россия