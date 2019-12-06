Украшена бриллиантами и духами: в Испании установили самую дорогую в мире новогоднюю елку (фото)

Наряду с бриллиантами дерево украшено шоколадными павлинами с 3D-печатью.

В отеле Испании установили самую дорогую в мире новогоднюю елку.

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Рождественскую красавицу можно увидеть в отеле Kempinski Hotel Bahia, который расположен в курортном городе Марбелья, передает Апостроф со ссылкой на CNN. Дерево украсили бриллиантами (красными, белыми, розовыми и черными), драгоценными камнями и дизайнерскими ювелирными украшениями.

Наряду с бриллиантами дерево украшено драгоценностями из переработанных материалов от Bulgari, Cartier, Van Cleef&Arpels and Chanel, шоколадными павлинами с 3D-печатью, перьями, страусиными яйцами и флаконами духов.

Дизайн елки спроектировал знаменитый дизайнер из Великобритании Дебби Вингхэм. Стоит такая нарядная красавица 11,9 млн фунтов стерлингов ($15 млн).

В 2010 году отель Emirates Palace в Абу-Даби (ОАЭ) украсил дерево браслетами, ожерельями и часами - на сумму $11 млн, став мировым рекордом Гиннеса за самое дорого украшенное дерево.

А в 2016 году токийский ювелир Гинза Танака продемонстрировал рождественскую елку, изготовленную из 4000 футов золотой проволоки, стоимостью примерно 200 млн иен ($1,8 млн).