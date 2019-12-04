В США 13-летняя девочка занялась сексом с сотнями мужчин за несколько недель

Девочка сбежала из дома и была вынуждена заняться проституцией.

13-летняя девочка в американском штате Флорида вынуждена была заняться сексом с сотнями мужчин за несколько недель.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Fox News.

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Девушка рассказала правоохранителям, что в мае сбежала из дома. После этого она встретила 19-летнюю Раккель Бижу, которая якобы вовлекла ее в занятие проституцией. Полиция заявила, что Бижу организовала свидание подростка с мужчинами, которым было около 50 лет.

Позже Бижу привлекла к делу двух соратников: 22-летнего Иеремию Горенштейна и 25-летнего Эштона Левинсона. Они разместили фотографии подростка на незаконных веб-сайтах, которые рекламировали коммерческие сексуальные действия.

После этого троица неоднократно отсылала девочку в гостиничные номера, где она спала с сотнями мужчин в течение менее месяца.

Согласно документам суда, позже подросток поссорилась с Горенштейном и в конечном итоге занималась проституцией под руководством другой женщины, 27-летней Суприны Блан.

Семья девочки в течение нескольких дней оповестила власти о ее исчезновении. Полиция использовала данные телефона подростка для отслеживания дома в Майами, откуда ее спасли. В доме, кроме девочки, была Блан и двое неустановленных людей.

Бижу и Горенштейн были арестованы в августе, а Левинсон – в ноябре. Блан арестовали на прошлой неделе. Всех арестовали без права на внесение залога.

Всех четверых обвиняют в сексуальной торговле несовершеннолетней, им грозит пожизненное лишение свободы.