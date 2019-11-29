Эрдоган посоветовал Макрона "проверить голову"

Как известно, в начале ноября Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону "проверить голову".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Как известно, в начале ноября Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силу", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".

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"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрон должен проверить свою голову, прежде чем объявлять о "смерти мозга" НАТО. Потому что эти утверждения подходят только для тех, кто перенес смерть мозга. Вы даже не платите деньги, которые нужно заплатить НАТО ", - сказал Эрдоган.

Ранее Макрон заявил, что Турция не может ожидать солидарности от союзников по НАТО из-за ее операции в Сирии против курдских отрядов YPG.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг его критику, заявив, что французский лидер "спонсирует терроризм".

Президент Турции 29 ноября назвал незаконным присутствие французских военных в Сирии.

"Франция не имеет права размещать военных в Сирии. Французских военных не приглашал в Сирию и режим Башара Асада", - сказал Эрдоган.

По его словам, Франция также не вправе принимать решение о членстве Турции в НАТО.

"Кто дал Парижу право обсуждать эту тему?" - сказал турецкий лидер.