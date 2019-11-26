Разъяренные протестующие в Тбилиси около часа не выпускали президента Грузии с ресторана (видео)

Президент смогла покинуть кафе только после того, как полиция выставила оцепление возле дверей, а участников акции и прессу оттеснили от входа.

В столице Грузии произошел инцидент с участием президенты страны Саломе Зурабишвили и участников протестов оппозиции.

Активисты заблокировали заведение питания, в котором ужинала лидер государства. Об этом сообщает Новости-Грузия.

О местонахождении Зурабишвили митингующие узнали из сообщения оппозиционных СМИ. Кафе, где ужинала президент, было недалеко от проспекта Руставели, где собрались участники акции протеста. Несколько из них попытались попасть в заведение питания, но им помешала президентская охрана. Тогда общественные активисты выстроились возле кафе и де-факто заблокировали его.

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Участники блокирования требовали встречи с Зурабишвили, которую они обвинили в отсутствии интереса к происходящему в государстве – мол, она "спокойно ужинает в двух шагах от акции протеста оппозиции", поэтому ее "не интересует политический кризис в стране". Президент смогла покинуть кафе только после того, как полиция выставила оцепление возле дверей, а участников акции и прессу оттеснили от входа. Зурабишвили пришлось практически эвакуировать из здания, она покинула кафе без комментариев. Президент около часа не могла выбраться из заведения.

В Тбилиси вечером в понедельник, 25 ноября, тысячи людей вновь собрались у здания парламента. Они требуют провести в следующем году парламентские выборы по пропорциональной системе вместо смешанной. По данным СМИ, большинство из присутствующих на митинге сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Лидеры оппозиции провели марш вокруг парламента и призвали своих сторонников к пикетированию входов в здание.