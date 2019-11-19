CNN: ИГИЛ учила детей в школе тригонометрии для снайперов и математики на АК-47

Иракская разведка собрала артефакты и документы террористической организации, создав своеобразный музей «халифата».

Два этажа вниз под штаб-квартирой Военной разведки Ирака в конце застланного красным ковром коридора размещен музей хладнокровного, продуманного и умышленного ужаса. Это не чествование самого темного раздела недавней кровавой истории страны, а предупреждение, насколько опасными и эффективными были те, кто мечтал установить «халифат» на территории Ирака и Сирии.

Об этом пишет CNN. Невероятная жестокость «Исламского государства» тщательно записывалась и размещалась в интернете, чтобы посеять ужас в мире и закрепить абсолютную покорность в подконтрольных террористам регионах. Охват ИГИЛ был массивным. Террористическая организация захватила территорию размером с Великобританию, на которой жили 12 миллионов людей. В музее в Ираке собраны документы и записи, которые дают посетителям возможность заглянуть и посмотреть, чем был «халифат».

Читайте такжеForeign Policy: Багдади мертв, но эго «Исламское государство» на подъеме

В учебниках для начальной школы детям предлагают учиться основам математики, считая АК-47. Тригонометрия объясняется в контексте снайпера, вычисляющего расстояние до человека, которого собирается убить. С каждым годом террористы пытались все больше интегрировать детей в свою идеологию.

«Это возвращает меня в детство, проведенное в Ираке Саддама Хусейна. Каждый день в школе перед началом уроков всех детей заставляли скандировать: «Да здравствует Саддам!». Нас учили, что он всегда прав, что он спаситель арабского мира. А наши учебники только прославляли Саддама и его партию «Баас»», - пишет автор статьи Мохаммед Тауфик.

Он добавляет, что так же, как и «Исламское государство», Саддам Хусейн был одержим желанием, чтобы дети следовали созданным им правилам. Стратегии террористической организации и режима иракского диктатора достаточно похожи. В конце концов, много лидеров ИГИЛ когда-то были сторонниками Хусейна. Оба режима принесли в Ирак кошмар, которые людям до сих пор больно вспоминать.

Читайте такжеWashington Post: Главаря ИГИЛ «сдал» США член его близкого окружения

Самопровозглашенный «халифат» выпускал собственные монеты и номерные знаки для автомобилей. ИГИЛ готовился к введению собственных паспортов. Отрезанные от мира, «граждане Исламского государства» вряд ли смогли бы путешествовать со всем этим. Но эти артефакты в музее иллюстрируют амбиции террористической организации стать подобием настоящего государства.

«Это было бы государство, построенное на крови, терроре и сексуальном рабстве. В экспозиции выставки под названием «Сексуальный джихад» есть копия графика для молодых мужчин-добровольцев, которые стоят в очереди за сексом с женщиной. Это была сексуальная рабыня или лояльная женщина, которая буквально хотела отдать свое тело халифату», - говорится в статье.

Коллекцию доказательств и артефактов собрала Военная разведка Ирака в Багдаде для того, чтобы понять суть «Исламского государства» и изучить ее уголовную психику. Это частный музей. И журналист CNN стал первым, кому разрешили его посетить.

Читайте такжеТеррористы во всем мире учатся в ИГ, копируя их действия – Госдеп

Представители иракской разведки говорят, что собранные документы демонстрируют, как террористы собирали для «халифата» большие суммы денег, продавая контрабандную нефть и археологические драгоценности. Кроме того, они собирали «налоги» с местных. Баннер в музее предостерегает на английском и арабском языках: «Не забывайте о преступлениях террористической банды ИГИЛ».