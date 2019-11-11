В Гонконге полиция стреляла по протестующим

По меньшей мере один человек получил ранение.

Полиция Гонконга применила против демонстрантов боевое оружие, в результате чего минимум один человек был ранен.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что полиция использовала боевые патроны против демонстрантов на восточной стороне острова. 21-летний мужчина, который, вероятно, получил ранения во время инцидента, был госпитализирован и прооперирован.

Как сообщал УНИАН, протесты в Гонконге продолжаются с июня. Жители города выступали против принятия закона об экстрадиции правонарушителей на запрос китайских властей.

23 октября в местном парламенте Гонконга официально отозвали законопроект, который бы разрешил экстрадицию правонарушителей на территорию Китая.

Таким образом, власти бывшей британской колонии, которая ныне является специальным административным районом КНР, исполнили одно из пяти требований участников акций протеста. Однако протесты это не остановило.