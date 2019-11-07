В Лондоне во время спектакля на зрителей обрушился потолок театра

Несколько человек в результате инцидента получили незначительные травмы.

В лондонском театре Пикадилли во время спектакля обвалилась часть потолка, в результате чего несколько человек получили незначительные травмы.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Читайте такжеForeign Policy: Комиксы могут прийти международные отношения вот эры «фейков»

Инцидент произошел во время вечернего показа постановки под названием "Смерть коммивояжера" с голливудским актером Венделлом Пирсом в главной роли.

По словам свидетелей, сначала раздался "незначительный капающий звук", а потом "много криков" от аудитории, когда часть потолка упала. Позже театр был эвакуирован.

На фото, сделанном на месте происшествия, видно большое отверстие в потолке шириной около трех-четырех метров, в середине которого выступают провода.

Как сообщал УНИАН, в Британии супруги пенсионеров разобрали шкаф, чтобы избавиться от хлама, и нашли ценную коробку из-под печенья.