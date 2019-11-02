Террористы во всем мире учатся в ИД, копируя их действия – Госдеп

Подобно исламистскому терроризму новый тип терроризма вдохновленный ненавистной и нетерпимой идеологией, заявили в Госдепартаменте.

В 2018 году этнический и расовый терроризм тревожно вырос. Часто группы последовали тактику вооруженных боевиков-исламистов для радикализации и вербовки людей.

Об этом говорится в ежегодном отчете Государственного департамента, передает REUTERS.

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«Подобно исламистскому терроризму этот тип терроризма вдохновленный ненавистной и нетерпимой идеологией. Они, в определенном смысле, учатся у своих предшественников-джихадистов», – заявил во время выступления координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

«Не сомневайтесь, мы будем противостоять всем формам терроризма независимо от того, какая идеология их вдохновляет», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны США обнародовало отрывок из видеозаписи спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.