В Пакистане после взрыва загорелся пассажирский поезд, погибли 62 человека

По предварительным данным, во время движения поезда взорвался газовый баллон, который перевозил один из пассажиров

В Пакистане в провинции Пенджаб загорелся пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 62 человека, десятки людей пострадали.

Об этом сообщает GEO TV.

Читайте такжеВ Мозамбике повстанцы ликвидировали пятерых российских наемников ЧВК "Вагнер"

Отмечается, что поезд следовал по маршруту Карачи - Равалпинди. По предварительным данным, во время движения произошел взрыв газового баллона, который перевозил один из пассажиров.

Огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса.

По словам главы районной службы спасения Бакира Хуссея, трупы будут идентифицированы с помощью ДНК.

Как сообщал УНИАН, семь человек погибли, 11 получили травмы в результате обрушения крыш из-за проливных дождей в Пакистане. Инциденты произошли в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.