Палата представителей США признания геноцидом убийства армян в Османской империи

В Турции осудили принятие Палатой представителей резолюции о геноциде армян.

Палата представителей в Конгрессе США во вторник, 29 октября, большинством голосов приняла резолюцию об официальном признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи в начале XX века.

Ожидается, что этот шаг приведет к усилению напряженности в отношениях между США и Турцией, и без того осложнившихся из-за военной операции Анкары в Сирии, пишет dw.com со ссылкой на Reuters.

За резолюцию о признании геноцидом убийства 1,5 миллионов армян в Османской империи в 1915-1923 годах высказались 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали лишь одиннадцать. При этом резолюцию поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа.

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Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Однако в то же время Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.

В Анкаре осудили принятие Палатой представителей резолюции о геноциде армян, назвав это решение "недействительным", передает Голос Америки.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция помешала "большой игре" своей военной операцией в Сирии, и что решение Палаты представителей является попыткой мести Анкаре за проведение операции.

"Те, чьи проекты были сорваны, обратились к устаревшим резолюциям. Круги, верящие в то, что таким образом они отомстят, ошибаются. Это постыдное решение тех, кто эксплуатирует историю в политических интересах, является недействительным для нашего правительства и народа", - говорится в заявлении главы МИД Турции.