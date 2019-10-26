В Чили на протесты вышли миллионы людей (фото)

Октябрьские чилийские протесты стали одними из крупнейших в истории страны.

В Чили на очередную акцию протеста в пятницу, 25 октября, собрались более миллиона протестующих, которые требовали проведения социальных реформ.

Об этом пишет DW.

Читайте такжеСША объявили о прекращении авиасообщения с Кубой

Октябрьские чилийские протесты стали одними из крупнейших в истории страны. В столице Сантьяго демонстранты прошли мимо здания правительства, призывая президента Себастьяна Пиньера подать в отставку.

Инцидентов в течение акции не зафиксировали. Кроме того, масштабные акции протеста также прошли в других городах страны.

Как сообщал УНИАН, в Чили уже неделю продолжаются протесты, вызванные повышением цен на общественный транспорт. В часы пик цена проездных билетов в метро выросла с 800 до 830 песо ($1,17).

Сначала чилийцы проводили мирные акции, однако 18 октября они переросли в столкновения с правоохранителями. Демонстранты разгромили несколько станций метрополитена в Сантьяго. Также начали поджигать автобусы и здания.