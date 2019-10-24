Премьер Британии призвал провести досрочные выборы через провал Brexit

Борис Джонсон заявил, что 28 октября попросит законодателей проголосовать за назначение досрочных выборов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал провести досрочные выборы 12 декабря, чтобы найти выход из тупика в вопросе Brexit.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что ранее на этой неделе Джонсон не добился одобрения парламентом соглашения о выходе страны из Евросоюза.

Так, Джонсон 24 октября заявил, что 28 октября попросит законодателей проголосовать за назначение досрочных выборов.

В то же время, законодатели 22 октября заявили, что им нужно больше времени для анализа соглашения. Таким образом, стала невозможной реализация договоренностей о выходе из Евросоюза до 31 октября, как это предусматривает соглашение.

Следующие плановые выборы в Великобритании состоятся в 2022 году. Для проведения досрочных выборов эту идею Джонсона должны поддержать две трети членов парламента. Другой возможностью является объявление недоверия правительству Джонсона, но оппозиционные партии сейчас отказываются от этого шага.

Президент Европейского совета Дональд Туск порекомендовал, чтобы остальные 27 стран Евросоюза предоставили Великобритании еще одну отсрочку после того, как ЕС дважды соглашался перенести Brexit с начального предельного срока 29 марта.

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Как сообщал УНИАН, Великобритания планировала выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, но до этого срока парламент страны не одобрил соглашение о Brexit и заблокировал возможность выхода без соглашения.

В апреле 27 стран-членов ЕС договорились отложить Brexit до 31 октября.

В сентябре депутаты нижней палаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без достижения соглашения с Брюсселем. Закон предусматривает перенос срока Brexit на 31 января 2020 года, если договоренности с ЕС так и не удастся достичь.

Джонсон уверял, что выполнит нормы закона, однако неоднократно подчеркивал, что Brexit состоится 31 октября.

17 октября Лондон и Брюссель достигли договоренности относительно нового соглашения о Brexit.