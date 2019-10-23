Республиканцы сорвали дачу показаний представительницы Пентагона в деле импичмента Трампа

Республиканцы ворвались в комнату для слушаний, где представительница Пентагона Лора Купер должна была за закрытыми дверями дать показания в рамках расследования, которым управляют демократы.

Конгрессмены-республиканцы в среду сорвали выступление высокопоставленной представительницы Пентагоны, которая должна была дать показания трем комитетам Палаты представителей в деле о возможном импичменте Дональда Трампа.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Республиканцы ворвались в комнату для слушаний, где представительница Пентагона Лора Купер должна была за закрытыми дверями дать показания в рамках проводимого демократами расследования.

По словам свидетелей, возникла потасовка и на место была вызвана полиция Капитолия, чтобы очистить комнату, и навести порядок.

Помощник одного из конгрессменов сказал, что республиканцы принесли мобильные телефоны в комнату, хотя это строго запрещено.

"Они взволнованы. Они пытаются остановить это расследование. Они не хотят слышать сегодня показания от свидетеля Купера. Они знают, что будет предоставлено больше фактов, которые являются абсолютно убийственными для президента Соединенных Штатов", - заявил представитель Демократической партии Тед Лиу.

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Представитель Демократической партии Стивен Линч, которому разрешено присутствовать на показаниях в качестве члена Комитета по надзору Палаты представителей, сказал, что Купер сегодня не давала показаний.

Помощник Палаты представителей сказал, что судебное разбирательство, связанное с импичментом, было временно приостановлено.

Представитель Демократической партии Джерри Коннолли сказал, что некоторые республиканцы кричали в комнате.

До того, как конгрессмены попытались ворваться в зал заседаний, перед журналистами появились десятки республиканцев из Палаты представителей, некоторые из которых осудили процесс импичмента. Они жаловались на то, что показания берутся в частном порядке, а не на общественных слушаниях, и что Палата представителей не проводила голосования, официально уполномочивающего провести расследование.

"Это обман, и настало время его прекратить", - сказал конгрессмен-республиканец Марк Уокер.

Республиканец Мэтт Гетц, откровенный сторонник Трампа, который руководил действиями коллег по партии в среду, пытался попасть в зал заседаний на прошлой неделе, но его не пустили, потому что он не был членом ни одного из трех комитетов, ведущих расследование.

Как сообщал УНИАН, в СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена - сына влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Летом американское издание Politico сообщало, что президент США поручил своей команде по вопросам нацбезопасности пересмотреть программу по финансированию поддержки сферы безопасности Украины. Из-за пересмотра программы приостановилась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов помощи Украине в сфере безопасности. Осенью этот вопрос был урегулирован.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.