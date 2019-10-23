Туск хочет отсрочить Brexit

Президент Европейского Совета Дональд Туск будет рекомендовать членам ЕС принять решение о переносе даты выхода Великобритании из ЕС.

Президент Европейского Совета Дональд Туск рекомендует государствам-членам ЕС удовлетворить просьбу Великобритании и отсрочить ее выход из Европейского Союза (Brexit).

Такое решение позволит избежать неупорядоченного - то есть без соглашения с ЕС - Brexit, написал Туск в Twitter вечером во вторник, 22 октября, сообщает DW.

Он также предложил принять такое решение по письменной процедуре, чтобы не созывать экстренный саммит ЕС.

Просьба Великобритании, с которой по требованию британского парламента обратился в Брюссель британский премьер Борис Джонсон, предполагает отсрочку запланированного на 31 октября Brexit до конца января 2020 года. Сам Джонсон не поддерживает такое обращение, поэтому не подписал соответствующее письмо в ЕС. По информации BBC, в случае принятия решения о переносе Brexit Джонсон будет выступать за проведение новых выборов.

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Как сообщалось, британский парламент вечером 22 октября отклонил предложенный Джонсоном график ускоренного рассмотрения законодательства о Brexit, заставив таким образом правительство вести переговоры с ЕС об отсрочке выхода страны из Евросоюза. Это решение стало серьезным препятствием для Джонсона на пути к обеспечению Brexit с соглашением до 31 октября. Ранее в этот день Палата общин в предварительном чтении впервые одобрила содержание достигнутого между Лондоном и Брюсселем соглашения о Brexit.

19 октября Палата общин после многочасовых дебатов решила отложить голосование по принятию нового соглашения о Brexit, после чего Джонсон отправил в Брюссель два письма. В одном он формально попросил об отсрочке Brexit, но в другом выступил против переноса выхода страны из ЕС.