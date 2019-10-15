В США из галереи за 32 секунды вынесли гравюру Сальвадора Дали

Следствие не исключает, что у похитителя могли быть сообщники.

В Сан-Франциско полиция расследует кражу цветного офорта «Горящий жираф» Сальвадора Дали с выставки в местной галерее. Картину вынесли средь бела дня за 32 секунды. Офорт был центральным экспонатом выставки и оценивается в 20 тысяч долларов.

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Похищение было зафиксировано внешними камерами наблюдения: человек в спортивной одежде спокойно заходит в галерею и потом также, не торопясь, покидает её уже с гравюрой Дали в руках. Картина немаленькая – 50 на 60 сантиметров.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства кражи, поскольку экспонат должен был быть прикреплен к мольберту тросом, однако в момент похищения ни карабина, ни троса не оказалось. Следствие не исключает, что у похитителя могли быть сообщники.

Как ранее сообщал УНИАН, в одном из домов в городе Компьень на севере Франции на кухне прямо над плитой много лет висела картина, которая оказалась шедевром за несколько миллионов евро.