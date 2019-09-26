Пелоси обвинила Трампа в попытке скрыть давление на Украину

По ее словам, расследование по делу об импичменте Трампа, начатое на этой неделе, будет сфокусировано на эпизоде ​​с Украиной.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила президента Дональда Трампа в попытке скрыть тот факт, что он оказывал давление на Украину.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, расследование по делу об импичменте Трампа, начатое на этой неделе, будет сфокусировано на эпизоде ​​с Украиной, и, а другие ситуации, когда Трамп, возможно, злоупотреблял властью, будут рассмотрены позже.

«Президент все это время занимался укрывательством», — сказала Пелоси, сославшись на жалобу информатора, в которой в общих чертах описаны усилия Белого дома по ограничению доступа ко всем записям разговора между Трампом и Владимиром Зеленским.

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Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование по компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины.