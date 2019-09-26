СМИ США о разговоре Трампа и Зеленского: Президенту США конец, но Байден тоже пострадает

История с импичментом может помочь действующему американскому президенту заставить избирателей усомниться в его политическом оппоненте.

Стенограмма разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским – это сокрушительный обвинительный приговор для президента США. Документ доказывает, что американский лидер давил на своего новоиспеченного украинского коллегу, требуя, чтобы он присоединился к его личному адвокату и Генпрокурору США в расследовании против его политического оппонента на выборах в 2020 году – Джо Байдена.

Так публикацию стенограммы разговора президентов США и Украины от 25 июля комментирует Washington Post. Издание подчеркивает, что Трамп озвучил свое требование после того, как отметил поддержку, которую США оказывают Украине. Перед тем он также посетовал, что Киев якобы не отвечает взаимностью Вашингтону.

Хор сторонников американского президента подчеркивает, что никакого вымогательства в разговоре не было. На самом же деле, по мнению Washington Post, стенограмма доказывает обратное. Ведь Трамп заговорил о расследовании против Байдена сразу после того, как Зеленский заявил, что хочет купить больше ракет Javelin у США. Еще более вопиющим вымогательством издание считает эпизод, когда президент Украины дал понять, что хотел бы получить подтверждение встречи с Трампом в Белом доме. Ближе к концу разговора Зеленский заговорил о визите, а затем добавил: «Я также хочу вас заверить, что мы очень серьезно отнесемся к делу и будем работать над расследованием». Трамп знал, что Зеленскому нужен ответ.

Читайте такжеПеревод текста разговора Трампа с Зеленским: «Нужно разобраться с ситуацией по Байдену»

«Хорошо, я скажу Руди Джулиани и Генпрокурору Уильяму Барру, чтобы позвонили. Спасибо. Если захотите приехать в Белый дом, не стесняйтесь звонить», - ответил президент США.

«Неявный обмен вряд ли мог быть еще более откровенным», - пишет издание.

В свою очередь, Bloomberg комментирует, что публикация стенограммы разговора поставила Дональда Трампа в еще большую политическую опасность. Ведь документ четко указывает на то, что американский президент попытался играть на зависимости другой страны от помощи США.

«Вызов иллюстрирует масштаб того, как умные иностранные лидеры пытаются задобрить президента США, который построил свое богатство и репутацию, управляя бизнесом, построенным на его личном бренде. Украинский президент Владимир Зеленский сказал Трампу, что останавливался в Trump Tower, когда последний раз посещал Нью-Йорк», - пишет издание.

Между тем, обозревательNew York Times описывает свое очарование наблюдением за конституцией США в действии. Ведь импичмент – это именно конституционный механизм.

«Здесь нечего праздновать. Это вещь, которую нужно трезво обдумать. Это знак того, что характер и поведение цели, а именно президента, проверяются на недостатки. А также того, что американский электорат предали. Это похороны, а не праздник», - говорится в статье.

Читайте такжеБольшинство членов Палаты представителей выступают за импичмент Трампа – NYT

Обозреватель добавляет, что Дональд Трамп вел себя так, будто считал себя неуязвимым. Конгрессу пришлось напомнить ему и миру, что неуязвимость – это не тот принцип, который американский закон признает. Президент действительно пользуется наивысшей политической позицией. Но закон с философской точки зрения выше его.

«Не только президента нужно привлечь к ответственности, но и всех вокруг него из правительства и не только, за помощь и подстрекательство коррупции и беззакония», - пишет обозреватель.

Wall Street Journal в редакционной статье пишет, что Трампу ничего не грозит. И доказательств против него из телефонного разговора не хватит, чтобы аннулировать результаты выборов. После публикации стенограммы разговора с Зеленским издание настаивает, что Трамп вполне правильно описал характер диалога с украинским президентом.

«Разговор был в основном рутинной дипломатией. И даже упоминаний о Джо Байдене было меньше, чем говорили в прессе. Удачи с попытками убедить американцев, что это было нарушение, за которое можно устроить импичмент», - считает Wall Street Journal.

Тем временем, USA Todayпишет, что импичмент Трампа может навредить и президентским амбициям Джо Байдена. Ведь скандал вывел на передний план украинское прошлое сына бывшего вице-президента США Хантера. История его работы на украинскую компанию может помочь Трампу посеять сомнения среди избирателей в кандидате от демократов.

Читайте такжеРазговор Трампа с Зеленским подтверждает необходимость импичмента — спикер Палаты представителей США

Никакие доказательства не подтверждают обвинения Трампа относительно Байдена и Украины. Но пока украинская история американского президента будет жить в заголовках, факты могут окончательно размыться в глазах избирателей.

«Для Байдена существует реальная угроза, что многие не будут разбираться в проблемах и решать, что правильно и неправильно. Зато будет сделан вклад в общую идею, которую Трамп хочет распространить. Что с Байденом что-то не чисто. Именно это Трамп сделал с Хиллари Клинтон», - говорит политолог из Государственного университета Айовы Карен Кедровски.