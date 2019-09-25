В США объявили о начале процедуры импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Демократы в Конгрессе США официально направили запрос на расследование действий президента США Дональда Трампа из-за его скандального разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом объявила председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает CNN.

"Я объявляю, что Палата представителей направляет официальный запрос относительно импичмента. Президент должен нести ответственность. Никто не является выше закона", - заявила она.

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По ее словам, действия Трампа подрывают нацбезопасность США и деятельность разведки страны.

Сам президент Штатов уже успел отреагировать на это заявление.

"Такой важный день в Организации Объединенных Наций, такая большая работа и такой большой успех, и демократы намеренно должны были все испортить и унизить его с помощью более экстренной новости, которая является мусорной охотой на ведьм. Так плохо для нашей страны!" - написал он в своем Twitter.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

За всю историю США это четвертый раз, когда парламент инициирует начало процесса импичмента против действующего президента. До того, подобные процедуры касались Ричарда Никсона, Эндрю Джонсона и Билла Клинтона. Последних двух было оправдано.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что разведчик написал жалобу на президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с лидером иностранного государства. Жалоба касалась общения с зарубежным лидером и "обещания", которое дал Трамп. Оно была настолько тревожным, что разведчик, который работал в Белом доме, обратился к генеральному инспектору разведки, сказали двое бывших чиновников, знакомых с этим вопросом. Согласно информации издания, за несколько недель до того, как была подана жалоба, Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впоследствии глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф обвинил Министерство юстиции в препятствовании передачи в Конгресс жалобы информатора, вероятно, касавшейся разговора президента Дональда Трампа с одним из зарубежных лидеров. В то же время источник, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что в жалобе говорится о "многочисленных действия" Трампа, а не только о телефонном разговоре с президентом Украины.

В статье The Wall Street Journal журналисты со ссылкой на источники сообщили, что Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским давил на него и требовал начать расследование против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена - его конкурента на президентских выборах.