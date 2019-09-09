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Королева Великобритании одобрила закон об отсрочке Brexit

19:06, 09 сентября 2019
Мир
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Королева Елизавета запретила "жесткий" Brexit / фото: Pixabay

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского Союза в случае, если до 31 октября 2019 года не будет заключено соглашение с Брюсселем.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на SkyNews.

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Кроме того, спикер парламента Британии Джон Берков заявил, что уйдет в отставку в день Brexit.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Палата лордов британского парламента поддержала законопроект, который запрещает выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Перед тем, 4 сентября, этот законопроект приняли депутаты Палаты общин.

Он предусматривает перенос срока Brexit на 31 января 2020 года, если договоренности с ЕС не удастся достичь до 19 октября.

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Теги: #Британия#Brexit