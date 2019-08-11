Стрельбу в мечети вблизи Осло квалифицировали как "попытку теракта"

После стрельбы правоохранители обыскали дом стрелка и нашли тело молодой женщины. Следователи считают ее смерть подозрительной и предполагают, что она была убита.

Полиция Норвегии квалифицировала совершенную вчера стрельбу в мечети в городе Берум вблизи Осло как "попытку теракта".

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мужчина зашел в мечеть в городе Берум вблизи Осло и начал стрелять. Нападавший ранил одного человека, в дальнейшем его сбил с ног один из посетителей мечети и арестовала полиция.

Имам мечети рассказал, что в момент нападения в ней находились три человека. По его словам, нападавшим был молодой белый мужчина, одетый в черную одежду, в шлеме и бронежилете.

В полиции заявили, что нападавший действовал самостоятельно. Правоохранители подтвердили, что речь идет о молодом человеке норвежского происхождения, проживающем в пригороде.

"Расследование показало, что нападавший имеет правые экстремистские взгляды", - сказал представитель полиции Осло.

Он добавил, что подозреваемый уже был известен полиции, но его нельзя было охарактеризовать как лицо, имеющее "криминальную историю".

Мужчину взяли под стражу, ему предъявили подозрение в убийстве и покушении на убийство.

После стрельбы полиция провела обыски в доме в Беруме. Во время них правоохранители нашли тело молодой женщины, связанной с подозреваемым. Следователи считают ее смерть подозрительной и предполагают, что она была убита.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в пригороде Осло мужчина устроил стрельбу в мечети, ранение получил один человек.

Стрелок в исламском центре Аль-Нур недалеко от столицы Норвегии был задержан, сообщников у него не было. У стрелка было два ружья, похожих на дробовик и пистолет. Он пробил стеклянные двери и выстрелил. В результате стрельбы пострадал 75-летний мужчина.