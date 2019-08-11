В Риме аварийно сел самолет: его обломки разлетелись в разные стороны и повредили авто и крыши домов

Фрагменты лайнера попали на 25 автомобилей и 12 домов.

В Риме самолет компании Norwegian почти сразу после взлета совершил аварийное приземление. Небольшие фрагменты лайнера разлетелись на крыши и автомобили города Фьюмичино.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на La Repubblica.

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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако обломки разбили окна нескольких автомобилей. Кроме того, незначительно повреждены крыши нескольких домов.

В общем обломки попали на 25 автомобилей и 12 домов.

Boeing 787 с 298 пассажирами на борту, который следовал в Лос-Анджелес, был вынужден вернуться в аэропорт вылета сразу после взлета. У лайнера возникли проблемы с двигателем, отдельные обломки достигали длины в 5 см.

Аварийная посадка прошла без проблем в присутствии чрезвычайных служб и пожарных. Пассажиры самолета не пострадали, их пересадили на другие рейсы, следующие в Соединенные Штаты.