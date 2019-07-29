Польза компьютерных игр: в США школьник выиграл $3 миллиона на чемпионате по Fortnite (видео)
14:38, 29 июля 2019Мир
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Кайл Гирсдорф победил «в одиночном разряде» на кортах имени Артура Эша в Нью-Йорке.
Американский подросток выиграл $3 млн на чемпионате по Fortnite / REUTERS
Американский подросток выиграл рекордные $3 млн, став чемпионом мира по компьютерной игре Fortnite. Это самый большой призовой фонд в истории киберспорта.
Кайл Гирсдорф победил «в одиночном разряде» на кортах имени Артура Эша в Нью-Йорке, где проходит теннисный турнир US Open.
Двое подростков из США и Великобритании выиграли миллионы долларов благодаря компьютерным играм
В этом турнире 40 млн игроков участвовали в отборочных играх чемпионата в течение 10 недель. 100 финалистов приняли участие в финальных поединка. Всего будут разыгрываться призы на общую сумму в $30 млн. Этот наградной фонд стал самым крупным в истории киберспорта.
Как сообщал УНИАН, ранее ученые рассказали о положительном влиянии компьютерных игр на мозг геймеров.
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