«Мы боялись уничтожить Землю»: 74 года назад в США взорвали первую ядерную бомбу

Ученые Манхеттенского проекта до последнего не были уверены, что их творение не будет столь мощным, чтобы поджечь всю атмосферу.

До первого в истории испытания ядерного оружия ученые, создавшие бомбу, спорили, будет ли взрыв настолько мощным, чтобы зажечь атмосферу и уничтожить жизнь на Земле. Физик Роберт Оппенгеймер, который позже возглавит команду Манхеттенского проекта, был очень встревожен такой вероятностью. Он поделился своим страхом с лауреатом Нобелевской премии и коллегой по проекту Артуром Комптоном.

«Это может быть абсолютная катастрофа. Лучше уж смириться с рабством под режимом нацистов, чем получить шанс опустить последнюю завесу человечества!», - вспоминал Комптон через много лет.

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Как пишет Business Insider, физик рассчитал, что вероятность уничтожения мира первой в мире ядерной бомбой была одной к трем миллионам. Поэтому тайный Манхеттенский проект продолжил свою работу. Когда 16 июля 1945 года главные ученые и военные собрались в пустыне неподалеку от Сокорро, штат Нью-Мексико, чтобы посмотреть на первый в истории ядерный взрыв, многие среди них нервничали.

Элси МакМиллан вспоминала размышления своего мужа Эдвина перед испытанием бомбы.

«Мы знаем, что существует три вероятности. Одна – нас всех разнесет на куски, если бомба окажется мощнее, чем мы рассчитывали. Если это произойдет, тогда тебе и всему миру немедленно сообщат об этом. Вторая – это будет полная неудача. Если это произойдет, тебе тоже скажут. Третья – это будет ожидаемый успех. И мы молимся, чтобы он был без человеческих потерь. В таком случае будет трансляция на весь мир с возможными пояснениями, откуда в небе взялся такой невероятный шум и вспышка света», - говорила она в интервью неправительственной организации «Фонд атомного наследия» (AHF).

Бомба получила прозвище «Гаджет». Над ее изготовлением работали три года. 15 июля 1945 года ее подняли на верхушку металлической башни, высотой 800 метров над землей в месте, которое Оппенгеймер назвал «Троица» в честь стихотворения английского поэта 17 века Джона Донна.

Команда изначально рассчитывала взорвать бомбу в 4:00 утра. Однако, шторм заставил всех подождать. Так что обратный отсчет начался в 5:29.

«Сэм Эллисон проводил обратный отсчет. Я впервые услышал, как кто-то считает в обратном порядке», - вспоминал физик Марвин Вилкенин, который наблюдал за взрывом с расстояния 20 миль в специальном укрытии вместе с другими учеными и военными.

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«Мы использовали маски сварщиков, чтобы защитить глаза, и закрыли нашу кожу. Когда отсчет закончился, это было похоже на старомодную фотовспышку», - вспоминал он.

Бригадный генерал Томас Фаррел был поражен тем, как «вся страна была освещена палящим светом с силой во много раз большей, чем у Солнца посреди дня».

«Свет был золотым, багровым, фиолетовым, серым и голубым. Он осветил каждую вершину, трещину и впадину в горах неподалеку с такой четкостью и красотой, которую не возможно описать. Нужно увидеть это, чтобы представить себе. Это была красота, о которой великие поэты мечтали, но плохо и не совершенно описывали», - говорил военный.

В то время как одни были шокированы страшной красотой ядерного взрыва, другие очевидцы были напуганы его неукротимой силой.

«Это был самый шокирующий, чрезвычайно мощный взрыв, который я когда-либо видел. Я был в 20 милях от него. Мы должны были держать глаза закрытыми в первые 10 секунд из-за ультрафиолетового излучения», - говорил член Специального инженерного отряда Уильям Спиндел.

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«Я рассчитывал, что, учитывая расстояние в 20 миль и то, что взрыв будет двигаться со скоростью звука, он достигнет моей точки за минуту. Это была самая страшная минута в моей жизни. Наблюдать за страшной сферой, которая продолжала расти, с невероятными цветами. Что это будет за взрыв, когда он наконец доберется до меня? К счастью, он был не таким уж и большим. Потому что я до сих пор здесь», - добавил он.

Но больше всего очевидцев поразило даже не само похожая на гриб облако, а страшное осознание, что они создали самое мощное и самое смертельное оружие в истории. Когда Оппенгеймера попросили прокомментировать первый в истории ядерный взрыв, он процитировал стих из Бхагавад-Гиты: «Теперь я стал смертью, разрушителем миров».