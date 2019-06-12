Ким Чен Ын попросил Трампа о новой встрече

Пхеньян и Вашингтон уже координируют свои действия относительно новой встречи руководителей государств, однако точная дата и место ее проведения пока не определены.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу письмо с предложением провести еще одну встречу для обсуждения ядерного разоружения КНДР.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет Громадське со ссылкой на Reuters.

По ее словам, Пхеньян и Вашингтон уже координируют свои действия относительно новой встречи руководителей государств, однако точная дата и место ее проведения пока не определены.

Читайте такжеБрат ким Чен Ына работал на ЦРУ - The Wall Street Journal

"Это было очень теплое, очень хорошее письмо", - сказала Сандерс.

Она также отметила, что военный парад в Пхеньяне 9 июня стал "признаком добропорядочности" КНДР, так как на нем не было ракет большой дальности.

На следующей неделе Ким Чен Ын должен встретиться в Южной Корее с президентом этой страны Мун Чжэ Ином.

Южнокорейская сторона хочет, чтобы к этому саммиту присоединился Трамп, и стороны приняли декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова и официальном прекращении войны между двумя Кореями.

На прошлой неделе советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не верит в то, что КНДР согласится на участие США в этом межкорейском саммите. Однако, как отмечает издание, надежда на это появилась 7 июня, когда Трамп рассказал, что он скоро получит письмо от Ким Чен Ына.

Кроме этого, пресс-служба президента Южной Кореи на прошлой неделе сообщила, что Трамп попросил президента страны Мун Чжэ Ина стать "главным переговорщиком" между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее в марте казнили спецпредставителя Госсовета КНДР по США Ким Хёк Чола и четырех других чиновников министерства иностранных дел после неудачного саммита между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.