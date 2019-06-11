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Лукашенко раскритиковал метеорологов и пригрозил разогнать белорусский Гидрометцентр

15:38, 11 июня 2019
Мир
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Александр Лукашенко / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - заявил Лукашенко во вторник.

"Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий", - заметил президент.

"Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", - добавил он.

Ранее Лукашенко уже критиковал белорусских метеорологов. Так, в 2017 году при назначении нового главы Минприроды, президент заявил, что "их прогнозы порой не то что читать... Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали".

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Теги: #Беларусь#Лукашенко#метеорологи