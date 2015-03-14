Соцсети всколыхнула колонна белых фур возле Кремля

03:49, 14 марта 2015
Мир
88082 0

К зданию Кремля в центре Москвы съехались белые грузовики, похожие на те, которыми россияне возят "гуманитарную помощь" на Донбасс.

Facebook

Поэтому весь вечер пятницы 13-го пользователи соцсетей выясняли, для чего приехали фуры к резиденции Путина, которого уже неделю ищет весь мир, пишет ТСН.

Кто-то шутит, что это российский президент вывозит свои состояния и упрекает Януковича, что тот вывез с собой лишь два грузовика добра.

Читайте такжеЗападные СМИ сбились с ног в поисках Путина

Среди прочего говорят, что Путин собрался в Ростов - опять же аллюзия на бывшего украинского президента-беглеца.

Впрочем, в соцсетях есть и более прозаические объяснения тому, что происходит, которые сводят на нет всю интригу. Мол, это свозят сцену для празднования годовщины аннексии Крыма.

Сообщение by Alex N, Alex Noyt.
Сообщение by VYacheslav Sadovnychyi.
Сообщение by Serg Stroy.
Сообщение by Grani.Ru.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter