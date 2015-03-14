Соцсети всколыхнула колонна белых фур возле Кремля

Поэтому весь вечер пятницы 13-го пользователи соцсетей выясняли, для чего приехали фуры к резиденции Путина, которого уже неделю ищет весь мир, пишет ТСН.

Кто-то шутит, что это российский президент вывозит свои состояния и упрекает Януковича, что тот вывез с собой лишь два грузовика добра.

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Среди прочего говорят, что Путин собрался в Ростов - опять же аллюзия на бывшего украинского президента-беглеца.

Впрочем, в соцсетях есть и более прозаические объяснения тому, что происходит, которые сводят на нет всю интригу. Мол, это свозят сцену для празднования годовщины аннексии Крыма.