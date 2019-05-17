Сергей Лазарев оконфузился с номером для Евровидения (видео)

Зрители заметили, что номер Сергея Лазарева очень похож на номер другой конкурсантки из Северной Македонии Тамары Тодевской.

Российский певец, представляющий на Евровидении-2019 Россию, Сергей Лазарев оконфузился с конкурсным номером.

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В четверг, 16 мая, артист выступил на сцене Евровидения с композицией под названием Scream.

Однако еще на кадрах репетиции, опубликованных в сети, зрители заметили, что номер Сергея Лазарева очень похож на номер другой конкурсантки из Северной Македонии Тамары Тодевской.

У обоих исполнителей основной декорацией являются зеркальные экраны, на которых транслировались их изображения. К тому же, принципы постановки номеров очень похожи, как и их песни.

Сам Сергей Лазарев сразу же прокомментировал ситуацию, отметив, что их номера действительно очень напоминают друг друга. Он отметил, что принципиально не смотрит номера других участников, но перед выступлением уже был наслышан о том, что сходство очевидно.

"Я не смотрю номера других участников сознательно и принципиально. Я видел фотографии, схожие на сцене панели. У нас вся концепция построена на зеркалах, на отражениях, но наши истории разные. Главное, какие эмоции рождаются у зрителя, когда он смотрит то или иное выступление", - рассказал певец.

Как сообщал УНИАН, в Тель-Авиве завершился второй полуфинал Евровидения, по результатам которого определились все финалисты конкурса. Также уже известен порядок их выступления в финале. 18 мая станет известен победитель Евровидения-2019. Украина повлиять на результат не сможет, поскольку в этом году не участвует в Евровидении и, соответственно, не голосует.