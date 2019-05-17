Мадонна "рассекретила" песню, с которой выйдет на Евровидении (видео)

Песня войдет в новый альбом певицы Madame X. Также звезда исполнит ее в финале Евровидения.

Мадонна опубликовала трек, с которым выступит на международном песенном конкурсе Евровидение. Песня появилась на официальном YouTube-канале звезды.

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Новая песня под названием появилась в сети в четверг, 16 мая и собрала почти 100 тысяч просмотров. Композиция записана совместно с американским рэп-исполнителем Quavo

Трек войдет в новый альбом Madame X, который должен выйти 14 июня 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в Тель-Авиве завершился второй полуфинал Евровидения, по результатам которого определились все финалисты конкурса. Также уже известен порядок их выступления в финале.

18 мая станет известен победитель Евровидения-2019. Украина повлиять на результат не сможет, поскольку в этом году не участвует в Евровидении и, соответственно, не голосует.