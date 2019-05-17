Евровидение 2019: участник украинского "Голоса страны" стал финалистом конкурса (видео)

Представитель Азербайджана вышел на сцену под номером 18.

Азербайджанский певец Chingiz (Чингиз Мустафаев), который принимал участие в украинском вокальном шоу "Голос країни", стал финалистом Евровидения-2019. Исполнитель выступил во втором полуфинале конкурса с песней Truth.

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Представитель Азербайджана вышел на сцену под номером 18. Постановкой номера артиста занимался украинский танцор и хореограф Константин Томильченко, по задумке которого роботы-лазеры "выжигали" на груди Чингиза рисунок сердца.

Кстати, это уже вторая попытка Мустафаева в Евровидении. В 2011 году он принимал участие в отборочных турах, но дальше так и не прошел. Спустя два года Chingiz представлял Азербайджан на конкурсе "Новая волна", где занял 10 место.

В Украине певец стал известен после участие в шестом сезоне "Голосу країни". В ходе "слепых прослушиваний" Чингиз исполнил песню Bamboleo и развернул все тренерские кресла. Свое участие в шоу он продолжил в команде Святослава Вакарчука.

В этом году на Евровидении выступила еще одна участница украинского "Голосу країни" - Србуи Саргсян (Srbuk). Вокалистка представила на конкурсе Армению. Певица показала европейской публике огненное шоу, но в финал конкурса не прошла.

Сбруи была участницей восьмого сезона "Голосу країни", где вместе с наставником Потапом дошла до финала.

Как сообщал УНИАН, Ксения Симонова, победившая в первом сезоне проекта "Україна має талант", выступила во втором полуфинале Евровидения-2019. Художница стала постановщиком номера молдавской певицы Анны Одобеску и вместе с ней появилась на сцене.