В Boeing заявили о полном обновлении программного обеспечения самолетов 737 МАХ

В Boeing убеждены, что с обновленным программным обеспечением 737 МАХ будет "одним из самых безопасных самолетов в мире".

В американской аэрокосмической компании Boeing заявили о полном обновлении программного обеспечения самолетов 737 МАХ, и убеждают в безопасности своих самолетов.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, передает Громадське.

"Boeing успешно завершил разработку обновленного программного обеспечения для 737 МАХ, проведя также тестирование на симуляторе и инженерный испытательный полет. На данный момент, сотрудники компании налетали больше чем 360 часов и совершили 207 полетов на 737 МАХ с обновленным программным обеспечением MCAS", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании сообщили, что дополнительная информация уже направлена в Федеральное управление гражданской авиации США с полным отчетом о результатах исследований. Как только запрос будет рассмотрен, компания обещает сотрудничать с администрацией для назначения даты испытательного полета и подачи полной документации для сертификации полетов.

"Безопасность это наш четкий приоритет, поэтому мы провели все испытательные инженерные полеты для обновления программного обеспечения и готовимся к финальному сертификационному полету", - заявил председатель компании, президент и исполнительный директор Деннис Муйленбург.

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По его словам, в Boeing уверены, что с обновленным программным обеспечением 737 МАХ будет "одним из самых безопасных самолетов в мире".

"Катастрофы, которые произошли, только усилили нашу преданность ценностям безопасности, качества и честности, поскольку мы знаем, что от нашей работы зависят жизни", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, в крушении Boeing 737 Max Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года погибли 157 человек. Самолет разбился через шесть минут после взлета. В ноябре 2018 года самолет этой же модели авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 11 минут после взлета, погибли 189 человек.

Предварительно установлено, что в обоих случаях пилоты по несколько минут пытались выровнять потерявшие управление самолеты. По словам некоторых адвокатов, это дает основание предположить, что пассажиры знали, что погибнут. Юристы высказали мнение, что компания постарается урегулировать претензии до суда.

В обеих катастрофах ошибочные сигналы датчика угла атаки приводили к автоматическому включению системы по предупреждению сваливания, которая опускает нос самолета, пытаясь его выровнять. Отключить эту систему пилоты не смогли. По сведениям The Wall Street Journal, в Boeing знали о нестыковке в программном обеспечении за год до катастрофы в Индонезии, но рассчитывали устранить сбой при плановом апгрейде всего софта.