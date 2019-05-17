Евровидение 2019: стали известны все финалисты конкурса

В финале эти страны присоединятся к первой десятки финалистов, которые определились по результатам первого полуфинала.

В Тель-Авиве в четверг, 16 мая, завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Как сообщает УНИАН, за право выйти в финал конкурса боролись участники из 18 стран.

По результатам второго полуфинала Евровидения 2019 в финальную часть конкурса прошли 10 стран, а именно: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.

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В финале эти страны присоединятся к другой десятке финалистов, которые определились по результатам первого полуфинала, что уже состоялся 14 мая. Тогда победили Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения. Видео с выступлениями победителей первого полуфинала вы можете посмотреть по ссылке.

Также автоматически в финал проходят страны-учредители конкурса, а именно - Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. Также в финал в этом году попадает Израиль, как страна, принимающая в этом году конкурс Евровидение.

Таким образом, в финале мы увидим выступления участников из 26 стран. Финал Евровидение 2019 состоится в Тель-Авиве в эту субботу, 18 мая.

Напомним, жители Украины не могут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет принимать в нем участия.