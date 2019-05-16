У Евровидения появится конкурент: в Америке решили создать аналог международного песенного конкурса

Будущее музыкальное состязание будет называться American Song Contest. Его запуск готовится в 2021 году.

Страны Америки также решили создать подобный Евровидению международный музыкальный конкурс.

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Как сообщает The Hollywood Reporter, будущее музыкальное состязание будет называться American Song Contest. Его запуск готовится в 2021 году.

Ожидается, что к American Song Contest присоединятся только США, но благодаря популяризации конкурса, к нему могут присоединиться и другие участники.

"Помимо спортивных мероприятий, Евровидение является крупнейшим телевизионным шоу на Земле, оно объединяет континент, и каждый может голосовать. Мы не можем дождаться, чтобы представить этот замечательный конкурс на крупнейшем телевизионном рынке в мире. Аудитория телевидения и видео растет с каждым годом, поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы представить это захватывающее шоу американской публике", - говорит Питер Сеттман, генеральный директор и креативный директор Brain Academy.

Ранее УНИАН рассказал о всех участниках второго полуфинала Евровидения, который в этом году проходит в Израиле.