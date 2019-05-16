"Все на нервах": на "Евровидении-2019" дала сбой техника

У некоторых участников не работали экраны и наушники во время репетиции.

На песенном конкурсе "Евровидение-2019" начались серьезные проблемы с техникой на сцене.

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Во время генеральной репетиции Сергея Лазарева дали сбой экраны. У некоторых других участников не работали наушники и в результате они не слышали то, как поют. Об этом сообщили в Telegram-канале "Только никому".

"Прошла генеральная репетиция полуфинала с Лазаревым. Так вот, техника продолжает давать сбои, говорят, загорелись не те экраны и не в то время, причем, проблемы с номером не только у Сережи, но и у остальных участников . Вчера у некоторых конкурсантов не работали "уши" и они себя не слышали, поэтому кое-кто пел мимо нот. В общем, все на нервах, подают заявления, что и как надо исправить", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, песенный конкурс Евровидение-2019 проходит в Выставочном центре Тель-Авива 14, 16 и 18 мая.