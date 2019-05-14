Евровидение 2019: выступление Мадонны может сорваться

Организаторы Евровидения говорят, что в остальном Тель-Авив готов к началу конкурса.

Европейский вещательный союз не подтвердил участие Мадонны в «Евровидении». Юн Ула Санн, супервайзер песенного конкурса, сказал, что несмотря на распространенные слухи о предстоящем выходе королевы поп-музыки на сцену, контракт с командой певицы все еще не подписан.

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Причины задержки принятия решения неизвестны. Как сообщали JewishNews ранее, еврей-миллиардер Сильван Адамс готов был лично выплатить Мадонне гонорар, так что можно предположить, что загвоздка не в денежном вознаграждении певице.

Организаторы «Евровидения» говорят, что в остальном Тель-Авив готов к началу конкурса.

Как сообщал УНИАН, в Тель-Авиве во вторник, 14 мая, состоится первый полуфинал Международного песенного конкурса Евровидение-2019.