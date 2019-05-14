В Каннах открывается международный кинофестиваль

Украина в конкурсных программах будет представлена двумя лентами.

Во французском городе Канны 14 мая открывается 72-й международный кинофестиваль. Его откроют новым фильмом Джима Джармуша «Мертвые не умирают».

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Почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля вручат французскому актеру Алену Делону, передает радио Свобода.

Украина в конкурсных программах будет представлена двумя лентами. В программе «Особый взгляд» в Каннах увидят фильм «Домой» крымскотатарского режиссера Наримана Алиева, а в программе короткометражных фильмов – работу Декеля Беренсона «Анна», над которой работали кинематографисты Украины, Израиля и Великобритании.

Фестиваль в Каннах продлится до 25 мая. Председателем жюри является мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.