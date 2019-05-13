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Евровидение 2019: объявлены результаты жеребьевки выступлений стран "большой пятерки"

17:31, 13 мая 2019
Мир
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По правилам конкурса Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия - проходят в финал шоу автоматически / скриншот

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По правилам конкурса Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия - проходят в финал шоу автоматически. Именно страны "большой пятерки" являются основательницами конкурса.

В первой половине финала выступит представитель Германии, а во второй - Франция, Италия, Испания, Великобритания. Израиль выступит в финале Евровидения-2019 под номером 14.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве. Некоторые певцы-мужчины появлялись на дорожке на каблуках и в юбках, а девушки поразили фанатов шикарными платьями.  

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Теги: #Евровидение