Нарушили обещание: Rammstein опубликовали свой "запрещенный" клип Stripped спустя 21 год (видео)

Вышел клип Rammstein с отрывками из фильма Рифеншталь.

Немецкая группа Rammstein на своем YouTube-канале опубликовала клип на трек Stripped.

Премьера ролика в сети состоялась через 21 год после показа на телевидении. Stripped - это кавер-версия на песню британской группы Depeche Mode.

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Ролик Rammstein сняли в 1998 году. В нем использованы отрывки из фильма "Олимпия" режиссера Лени Рифеншталь 1938 года, посвященного Олимпийским играм, которые проходили в Германии в 1936 году. Рифеншталь считали пропагандисткой Третьего рейха.

После выхода видео Rammstein обвинили в пропаганде нацизма. Музыканты по давлением критики решили откреститься от ролика, а фронтмен группы Тиль Линдеманн неоднократно заявлял, что он никогда не появится на канале группы.

Как сообщал УНИАН, ранее группа Rammstein после первого за семь лет скандального клипа на трек "Deutschland" обнародовала новый ролик на композицию "Radio", которая войдет в новый альбом.

Выход нового альбома Rammstein запланирован на 17 мая 2019 года. Это будет первый полноформатный студийный релиз группы за почти десять лет, так как последний альбом - Liebe ist für alle da - вышел 16 октября 2009 года.