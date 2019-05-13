"Это мужик?": обнаженного Галкина в одном фартуке "разгромили" в сети (видео)

Пользователи сети написали, что новое видео с Галкиным "перебор", и что Максиму "по статусу не подобает сниматься голым".

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