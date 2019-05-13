"Это мужик?": обнаженного Галкина в одном фартуке "разгромили" в сети (видео)
14:59, 13 мая 2019Мир
552 0
Пользователи сети написали, что новое видео с Галкиным "перебор", и что Максиму "по статусу не подобает сниматься голым".
В ролике Галкин высмеял звезд, которые постоянно что-то рекламируют / скриншот
Российский юморист и телеведущий, муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин в фартуке потроллил российского актера, ведущего Дмитрия Нагиева и бывшую участницу телешоу "Дом-2" Викторию Боню за рекламу в Instagram.
В ролике Галкин высмеял звезд, которые постоянно что-то рекламируют. Пользователи сети отреагировали на публикацию Галкина. Они написали, что такое видео "перебор", и что Максиму "по статусу не подобает сниматься голым". "Просто не прилично. Или Вы тоже на важны перешли как Адель", "Это мужик разве?", - пишут пользователи сети.
Как сообщал УНИАН, ранее Алла Пугачева озадачила сеть новым видео.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter