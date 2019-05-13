Фавориты Евровидения: букмекеры назвали вероятного победителя

На первом месте оказался представитель Нидерландов.

Чуть больше суток остается до начала главного музыкального события Европы – песенного конкурса Евровидение-2019.

Читайте такжеВ Израиле состоялась церемония открытия Евровидения 2019 (фоторепортаж)

Участники соревнования активно репетируют свои постановки, а тем временем букмекеры сделали свои ставки на победителя, передает ТСН. Так, по данным сайта Eurovisionworld.com первое место пророчат 24-летнему певцу от Нидерландов Дункану Лоуренсу, который исполнит композицию Arcade.

Следом за ним, по мнению букмекеров, окажется Джон Лундвиг из Швеции, который выступит во втором полуфинале, 16 мая, с песней Too Late For Love.

Тройку фаворитов замыкает андрогин из Франции Билал Хассани с композицией Roy, который выступит сразу в финале, поскольку является представителем страны "большой пятерки".

Представитель России Сергей Лазарев с песней Scream, по данным букмекеров, занимает лишь четвертую строчку.

В десятку также вошли представители Азербайджана, Италии, Мальты, Швейцарии, Австралии и Исландии.

Как сообщал УНИАН, в Тель-Авиве прошло торжественное открытие конкурса, где по оранжевой дорожке прошли представители 41-й страны. Так, первый полуфинал песенного конкурса состоится уже завтра, 14 мая, а победителя должны назвать в субботу. Украина в нынешнем Евровидении участвовать не будет.