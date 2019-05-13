HBO обнародовал тизер шестой серии финала "Игры престолов"

Новая серия продолжительностью 1 час 20 минут выйдет 19 мая.

В преддверии выхода последней серии финального сезона "Игры престолов", НBO показал тизер шестого эпизода.

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Премьера серии состоится 19 мая и будет длиться 1 час 20 минуты.

В ролике можно увидеть Тириона Ланнистера, Арью Старк и Дейнерис Таргариен.

Через неделю после выхода финального эпизода сериала "Игра престолов" состоится премьера документального фильма "Игра престолов: последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch). Картина выйдет на HBO 26 мая и расскажет о создании последнего сезона популярного телешоу.